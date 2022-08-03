Иранский спутник «Хайям» будет запущен на ракете-носителе «Союз-2.1б» с космодрома Байконур 9 августа. Об этом сообщили в Роскосмосе, передает ТАСС.

«На 9 августа 2022 года с космодрома Байконур планируется пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», которым предстоит вывести на орбиту космический аппарат дистанционного зондирования Земли «Хайям» по заказу Исламской Республики Иран», — отметили в госкорпорации, добавив, что аппарат был разработан и изготовлен на предприятиях, входящих в Роскосмос.

Как уточнили в госкорпорации, ракета выведет также попутную нагрузку — 16 малых космических аппаратов, которые были созданы ведущими вузами, коммерческими компаниями и некоммерческими организациями.

«Вместе с ним [с пуском ракеты] намечается вывести попутные российские малые спутники CubeSX-HSE-2, «Монитор-1», UTMN, CYCLOPS, Siren, «КАИ-1», «Кузбасс-300», Skoltech-B1, Skoltech-B2, Polytech Universe-1, Polytech Universe-2, Vizard, «Геоскан-Эдельвейс», MIET-AIS, ИСОИ и ReshUCube», — пояснили в Роскосмосе.