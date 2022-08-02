Европейский союз добился прогресса в закупке большего объема трубопроводного газа из Норвегии, Алжира и Азербайджана, сообщает Trend со ссылкой на заявление Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президента Еврокомиссии Жозепа Борреля.

«Нам уже удалось сократить долю российского газа в импорте ЕС с 40 процентов в начале года до примерно 20 процентов на сегодняшний день. Это было достигнуто, главным образом, за счет увеличения объема закупок сжиженного природного газа (СПГ), доля которого в потреблении почти удвоилась с 19 процентов до 37 процентов. Мы также добились прогресса в закупке большего объема трубопроводного газа из Норвегии, Алжира и Азербайджана. В июле я сопредседательствовал на заседании Совета сотрудничества ЕС-Азербайджан, где мы приветствовали подписание Меморандума о взаимопонимании по стратегическому партнерству в области энергетики. В более долгосрочной перспективе мы можем ожидать большего прогресса в процессе диверсификации», — говорится в заявлении.