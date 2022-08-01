США совместно с союзниками подготовили план по полному возврату к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), чтобы не дать Ирану получить ядерное оружие.

Об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена, опубликованном в понедельник на сайте Белого дома, передает ТАСС.

«В координации с нашими союзниками и региональными партнерами мы разработали предложение по полному взаимному возврату к осуществлению СВПД, чтобы гарантировать, что Иран никогда не получит ядерное оружие», — отметил президент.