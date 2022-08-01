37-летняя Наира Мамедова — мать двоих малолетних детей и учитель начальных классов в школе №2 поселка Алиабад Загатальского района, но ее жизнь омрачена тяжелой болезнью, которая с каждым днем прогрессирует. Женщина страдает острым лейкозом и нуждается в срочной трансплантации костного мозга. Об этом Minval.az сообщили родственники Мамедовой. Они просят сочувствующих помочь собрать необходимую для операции сумму.

Донор для Н.Мамедовой уже найден, однако для операции необходимо 140 000 манатов — это неподъемная сумма для семьи. Поэтому семья Мамедовых обращается к согражданам за помощью. Поможем Наире выжить и растить своих детей!

Желающие помочь могут связаться с семьей, позвонив по номеру мобильного телефона (055) 609-93-88 (брат Рагим Османов), или перечислить деньги на карту.