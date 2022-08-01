Руководство непризнанного Косова отложило процедуру введения запрета на сербские документы на месяц, до 1 сентября.

Об этом говорится в опубликованном в ночь на понедельник заявлении властей самопровозглашенного образования, передает ТАСС.

«Премьер [непризнанного Косова Альбин] Курти вместе с президентом [Вьосой] Османи и заместителями премьера [Бесником] Бислими и [Доникой] Гервалой провели ряд встреч с американскими и другими международными представителями. В связи с этим правительство Косова обязуется с понедельника 1 августа 2022 года отложить выполнение двух решений от 29 июня 2022 года до 1 сентября 2022 года, когда будут убраны все баррикады и установлена полная свобода [передвижения] на севере Косова. Мы благодарим международных партнеров, особенно посла США Джеффа Ховеньера за их приверженность и вклад», — говорится в сообщении.