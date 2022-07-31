Четыре иностранных государства отправляют свои пассажирские самолеты в Иран для ремонта, сообщил Tasnim генеральный директор Организации гражданской авиации Ирана Мохаммад Мохаммадибахш.

При этом Мохаммадибахш не уточнил, о каких именно странах идет речь.

Он сказал, что Организация гражданской авиации работает с отечественными компаниями по ремонту компонентов самолетов в рамках программ профилактического обслуживания.

Ряд деталей самолета производится в Иране в соответствии с международными стандартами, добавил Мохаммадибахш.