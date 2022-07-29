Босфорский пролив в Турции сегодня был закрыт для движения в обоих направлениях из-за поломки судна, передает турецкий телеканал A Haber.

«Босфорский пролив закрыт для двустороннего движения из-за поломки корабля, следовавшего из Египта в Болгарию. Буксиры KURTARMA-12 и NAZIM TUR были направлены к 134-метровому кораблю SPARTA, на котором произошла неисправность», — говорится в сообщении телеканала.

«Работа началась. Из-за неисправности движение судов в Босфоре было приостановлено в обоих направлениях», — отмечается в сообщении.