Призрак Сороса вновь бродит по Армении. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что он ее и не покидал. И «соросовский стержень» крепок в соседней стране до тех пор, пока у власти находится премьер-министр Никол Пашинян.

Не секрет, что нынешний премьер Армении пришел к власти не только на волне народного недовольства «карабахским кланом» в лице Сержа Саргсяна, но и за счет финансовых влияний фонда «Открытое общество — Армения» (Фонд Сороса), действующего в стране аж с 1997 года. Спустя 21 год фонд Сороса достигнул цели: на смену пророссийских Кочаряна и Саргсяна к власти пришел прозападный (точнее просоросовский) Пашинян.

После прихода к власти позиции фонда стали стремительно укрепляться, а команду Пашиняна оппозиция называла не иначе, как «соросята».

Сегодня можно с уверенностью сказать, что нынешние власти Армении находятся на «соросовском крючке». Потому новость о том, что в Армении открывается новый телеканал, ориентированный на фонд Сороса, не стала неожиданностью.

Как пишет Yerevan Today, несколько дней назад состоялся конкурс на получение лицензии на столичное вещание телеканалов, по итогам которого победителем была признана интернет-платформа «Бун ТВ». Научно-культурный фонд «Бун» был основан в 2013 году, основали его Кристине Арменакян и Гемафин Гаспарян. Денежные средства получал исключительно от фонда Сороса, и с 2014 года по сей день «Бун ТВ» получил грант в размере 142 тысяч долларов.

Отмечается, что большинство участников лекций «Бун ТВ» — в основном близкие к «соросовцам» или же именно «соросовские» эксперты.

До 2018 года многие из чиновников-представителей этой власти в той или иной форме были вовлечены в работу организации. Среди них Жанна Андреасян, Араик Арутюнян, Тагуи Казарян, Сос Аветисян, Армен Григорян.

А после смены власти многие из них стали депутатами, министрами, Жанна Андреасян и один из основателей «Бун ТВ» Гемафин Гаспарян — заместителями министра образования и науки. Сейчас Гемафин Гаспарян снова руководит телеканалом, более того, там работают также бывшие заместители посла РА в США Лилит Макунц, бывший депутат от ГД Микаел Золян.

Примечательно, что эти власти в различных публичных выступлениях не скрывают свое особое отношение к «Бун ТВ». Так, еще будучи министром образования, Араик Арутюнян призывал заниматься самообразованием и смотреть «Бун ТВ», финансируемый фондом Сороса. Действующий председатель Комиссии по телевидению и радио Тигран Акопян также не скрывает своего особого отношения.

Автор заметки приходит к выводу, что организация не только имеет «соросовскую» репутацию, но и фактически финансировалась только этим фондом и развернула деятельность, ориентируясь именно на идеи данного фонда, которые считаются сомнительными и опасными во всем мире.

Если до этого момента расклад имел под собой логическую базу, то далее следует откровенный бред сивой кобылы.

«Среди наших телеканалов появится канал, который опосредованно финансируется фондом Джорджа Сороса, который фигурирует в различных международных скандалах и известен своими связями с Турцией и Азербайджаном. Пресса не раз писала о встречах Сорос-Алиев, Сорос-Эрдоган с тайной повесткой, а совсем недавно выяснилось, что действующий в Армении офис Сороса — не что иное, как филиал оффшорной компании.

В таких условиях становится более чем вероятно, что армянский соросовский офис финансируется за счет личных средств Джорджа Сороса, а весьма вероятно, что эти средства предоставляет либо друг Джорджа Сороса, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, либо глава Азербайджана Ильхам Алиев», — пишет автор.

Из «глубокомысленных» умозаключений автора следует, что Арменией управляет не Никол Пашинян, и даже не Сорос, а тандем Турция-Азербайджан. Мы понимаем, что позорное поражение в 44-дневной войне полностью парализовало способность армян к адекватному мышлению, но такого рода «сенсация» — из области фантастики.

Впрочем, не исключено, что подобные бредни – своего рода сигнал Москве. Мол, Турция и Азербайджан постепенно вытесняет Россию из Армении. Но этот пассаж — ничто иное, как пальба из пушек по воробьям. Дело в том, что у новости об открытии соросовского телеканала действительно есть и другая сторона медали с российским оттенком, но без турецко-азербайджанской примеси.

Вне всякого сомнения, открытие «Бун Тв» является явным вызовом другому хозяину Армении – России. Фактически Пашинян, оставшись меж двух огней (Соросом и Кремлем), отдал предпочтение первому. На фоне войны в Украине, вследствие чего позиции России на Южном Кавказе, в частности, в Армении существенно ослабли, данный шаг Еревана может быть расценен лишь как удар в спину своему сюзерену. И это притом, что совсем недавно, после подписания между Азербайджаном и Европейским союзом 18 июля Меморандума о взаимопонимании по стратегическому партнерству в сфере энергетики, в Армении бились в истерике.

Заявления отдельных армянских политологов, суть которых сводилась к тому, что Азербайджан данным меморандумом бросил вызов России, напоминали доносы в духе 37-го года прошлого столетия. Правда, все эти кляузы для Азербайджана были настолько же чувствительными, как для слона дробинка.

И вот сегодня мы видим, как Армения неприкрыто и словно от отчаяния (Россия не помогла в вопросе Лачина) показывает «зубы» Кремлю. А это значит, что очень скоро Пашиняну вновь придется совершить вояж в Москву и отчитаться за «непристойный» проступок. Что и говорить, нелегко быть слугой двух господ. А, судя по измышлениям вышеупомянутого автора, и всех четырех…

Фарид Теймурханлы