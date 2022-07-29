Легендарный бразильский футболист и тренер Марио Загалло госпитализирован в реанимацию с респираторной инфекцией. Об этом передаёт France 24 со ссылкой на клинику в Рио-де-Жанейро, в которую доставили бывшего спортсмена.

Сообщается, что 90-летний Загалло находится в сознании и дышит самостоятельно. Взятый у него тест на коронавирусную инфекцию дал отрицательный результат.

Марио Загалло — единственный четырёхкратный чемпион мира по футболу в истории. В 1958 и 1962 годах он побеждал на мундиале в качестве игрока, в 1970-м — на посту главного тренера сборной Бразилии, в 1994-м — в роли помощника наставника национальной команды.