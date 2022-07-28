Госдепартамент США объявил награду в размере до $10 млн за информацию о российском бизнесмене Евгении Пригожине и «Агентстве интернет-исследований», которых подозревает во вмешательстве в американские выборы. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы американского внешнеполитического ведомства.

«Госдеп разыскивает информацию об «Агентстве интернет-исследований», Евгении Викторовиче Пригожине и связанных с ним российских организациях и партнерах в связи с их причастностью к вмешательству в выборы в США», — отмечается в тексте.