На швейной фабрике “Ajara Textile” в г. Кобулети отравились 25 работников, сообщает Грузия-Онлайн.

По предварительной версии следствия, работники отравились газом. Однако директор фабрики Давит Жалиани сообщил, что предприятие не газифицировано, поэтому причина отравления не ясна. Он добавил, что на фабрике газом обеспечена только кухня, и связи с производственным процессом нет.

Десять отравившихся были госпитализированы. Работа фабрики, на которой работают 200 человек, временно приостановлена.

В данный момент состояние отравившихся оценивается как стабильное.