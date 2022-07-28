Развитие муниципалитетов важно для развития страны и благополучия граждан.

Об этом заявил глава представительства Европейского Союза в Азербайджане, посол Петер Михалко заявил журналистам, комментируя вручение грантов шести органам местного самоуправления Азербайджана в рамках программы «Председатели муниципалитетов в поддержку экономического развития», реализуемой Программой развития ООН (ПРООН) при финансовой поддержке ЕС, передает Report.

«Это очень важный и популярный проект финансируемый ЕС и реализуемый в странах Восточного партнерства. Главной его целью является способствование росту экономики в этих странах, в том числе и в Азербайджане. Эта программа направлена на развитие муниципалитетов городов и регионов», — отметил посол ЕС.

По его словам, развитие муниципалитетов очень важно для страны, и его радует активное участие органов местного самоуправления Азербайджана в этой программе.

«Сегодня мы наградили победителей, и будем поддерживать эти муниципалитеты, что повлечет за собой улучшение социальной жизни населения, проживающего в этих муниципалитетах населения», — отметил Михалко.

Он подчеркнул, что данная программа — еще один пример крепкого сотрудничества между Азербайджаном и ЕС.

«Председатели муниципалитетов в поддержку экономического развития», реализуемой Программой развития ООН (ПРООН) при финансовой поддержке ЕС в странах Восточного партнерства, сказал Михалко, отмечая, что данная программа стартовала в марте при сотрудничестве с ПРООН и правительством Азербайджана.

«Хочу пожелать удачи победителям, они будут в дальнейшем действовать для улучшения социальной жизни страны, ведь роль муниципалитетов очень важна с точки зрения обеспечения устойчивого развития», отметил П. Михалко.

Сбор заявок на гранты проходил с 20 мая по 30 июня 2022 года. Органы местного самоуправления могли подать заявку в рамках двух разделов «Портфолио-путешествие» и «Преобразование города».