В ближайшие недели в Исфахане начнется строительство исследовательского реактора, сообщает IRNA, ссылаясь на главу Организации атомной энергии Ирана Мохаммеда Ислами.

Он отметил, что проект будет реализован с участием местных специалистов: «Он дополнит цепочку исследований, оценки, тестирования и обеспечения производства атомной энергии».

Сказав, что планируется производить 10 000 мегаватт атомной энергии, Ислами отметил, что главная цель продвижения атомных программ Ирана — это увеличение мощности местных электростанций: «Производство устойчивой атомной энергии равно 1000 мегаваттам, мы производим 2000 мегаватт этой энергии и планируем произвести новую атомную энергию в 10000 мегаватт».

Ислами подчеркнул, что приветствует международное и местное партнерство в программе атомной энергии, и добавил, что в этом направлении Иран воспользуется международным партнерством, но не будет зависеть ни от кого: «Потому что у Ирана достаточно научных, промышленных и технологических возможностей. В стране функционируют крупные компании, которые могут поддержать программу по производству 10 000 мегаватт атомной энергии. Мы поддерживаем любую компанию и структуру, участвующую в программе Организации атомной энергии Ирана».