Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина является единственной и законной наследницей Киевской Руси, говорится в Telegram-канале президента.

«Мы не колония, <…> не автономия, не провинция, а <…> неделимая и независимая страна, которой минимум полторы тысячи лет, <…> когда Кий, Щек, Хорив и Лыбедь основали столицу Украины. Она (Украина) единственная законная наследница Киевской Руси, достижений наших правителей Аскольда и Дира, вещего Олега, князя Игоря, равноапостольной княгини Ольги, Владимира Великого, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха», — сказал он.

28 июля 2022 года в Украине впервые отмечается День украинской государственности.