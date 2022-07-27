В Товузском районе столкнулись два автомобиля «ВАЗ». В автоаварии 1 человек погиб, еще 1 получил ранения.

ДТП имело место на территории Ашагы Гушчу уточняет «Репорт».

Соответствующие органы расследуют обстоятельства происшествия.