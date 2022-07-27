Ветераны войны, думающие о суициде, нуждаются в активном лечении.

Об этом сказала специалист-эксперт, психиатр Министерства здравоохранения Айдан Джаббарова, говоря на тему «Реабилитация в поствоенный период».

Она отметила, что даже если их лечение проводится дома, в амбулаторном порядке, разрешать им работать неправильно: «Потому что они не отошли от военных событий. Эти лица не должны смотреть видеоматериалы и не читать информацию агрессивного содержания. Будет лучше, если они на какое-то время изолируют себя от таких страниц в соцсетях. Ветераны и участники войны, которые нуждаются в реабилитации, в основном, жалуются на нервозность, усталость и бессонницу», — цитирует слова Джаббаровой АПА.