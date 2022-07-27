Власти Германии рассматривают вариант переноса на более поздние сроки планов свертывания атомной энергетики. В рамках действующих планов в конце года должен был быть остановлен второй энергоблок АЭС «Изар» в Баварии. Однако сейчас на фоне растущей обеспокоенности тем, что крупнейшая экономика Европы может оказаться без поставок газа из России и, соответственно, без достаточного объема электроэнергии в зимний период, власти Германии готовы продлить срок работы АЭС «Изар», сообщает Financial Times.

Согласно принятым в 2011 году планам, Германия должна была свернуть работу своих АЭС к концу текущего года. Поводом стала авария на АЭС «Фукусима» в Японии. В настоящее время в Германии работают три АЭС: «Изар-2», «Эмсланд» и «Неккарвестхайм-2». Они обеспечивают всего 6% необходимого стране электричества, а газ — 15%.

По данным источников издания, в руководстве страны пришли к выводу, что в случае энергетического кризиса «рассматривать необходимо все возможные варианты». Один из них — продление срока эксплуатации второго энергоблока АЭС «Изар». Решение будет в любом случае зависеть от результатов проводимого сейчас стресс-теста, задача которого — установить, сможет ли энергосеть Германии продолжать работать «в усложнившихся условиях».

Пресс-служба канцлера Германии Олафа Шольца также подтвердила FT, что он будет принимать решение о дальнейших действиях в области энергетики с учетом результатов стресс-теста. Правительство Германии, сообщили в пресс-службе, будет принимать решение «абсолютно без всяких идеологических предрассудков».