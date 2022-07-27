На южных рубежах защиты украинские военные зачистили освобожденную Андреевку и выполнили 300 огневых задач, а также уничтожили 89 российских военных, вражеские склады и технику россиян.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

В течение суток ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ поддерживался огневой контроль основных транспортных артерий временно оккупированных территорий Херсона. В общей сложности выполнено 300 огневых задач.

Подтвержденные потери врага составляют: 89 захватчиков, танк Т-62, самоходная гаубица «Мста-С» и «Мста-Б», минометный комплекс «Сани», 2 единицы бронированной и 6 — автомобильной техники, а в Белогорке уничтожен склад боеприпасов.