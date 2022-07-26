Подан запрос на конфискацию имущества на имя бывшего начальника Главного следственного управления Министерства национальной безопасности генерал-майора Мовлан Шихалиева и членов его семьи .

Об этом на заседании в Бакинском Военном суде заявил гособвинитель, передает АПА.

К недвижимости, средняя рыночная стоимость которой составляет более 9 млн манатов, относятся квартиры и другие нежилые помещения, расположенные в различных районах:

Оформленная на имя Мовлана Шихалиева недвижимость в Сабаильском, Насиминском, Низаминском и Бинагадинском районах Баку, средняя рыночная стоимость которой -2 млн. 600 тыс. манатов;

Оформленная на имя супруги Шихалиева- Айбениз Шихалиевой недвижимость в городе Агдаш, Бинагадинском, Насиминском, Наримановском и Сабаильском районах Баку стоимостью 3 млн 207 тыс. 204 манатов.

Оформленная на имена детей Шихалиева – Эльшана и Самиры Шихалиевых недвижимость в Бинагадинском, Сабаильском районах Баку, средняя рыночная стоимость которой составляет 3 млн 288 тыс. 116 манатов.

Согласно обвинению, в 2008-2014 годах, когда Мовлан Шихалиев занимал должность начальника Главного следственного управления, бывший начальник отдела Вусал Алекперов, бывший заместитель начальника управления предварительного следствия Ясин Мамедов, бывший заместитель начальника отдела Сахиб Алекперов в составе организованной группы вымогали у бизнесменов крупную сумму денег.

Следствием установлены обоснованные подозрения в том, что организованная преступная группа получила денежные средства на общую сумму 14 миллионов 292 тысячи манатов в качестве взятки, присвоила чужое имущество на сумму 5 миллионов 77 тысяч манатов, а также превышала полномочия и фальсифицировала доказательства.

Мовлану Шихалиеву по решению суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с предъявлением обвинения по статьям Уголовного кодекса 182.3.1, 182.3.2 (вымогательство организованной группой с целью приобретения имущества в крупном размере), 294.3 (фальсификация доказательств), 311.3.1 (получение взятки группой лиц или организованной группой) и другим статьям. Вусал Алекперов, Ясин Мамедов и Сахиб Алекперов в соответствии с ст. 311.3.1, 341.2.1, 341.2.3 (злоупотребление должностными полномочиями или превышение должностных полномочий) и другим статьям привлечены в качестве обвиняемых, в их отношении избраны соответствующие меры пресечения.