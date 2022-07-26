Главное управление Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел обратилось к водителям в связи с проведением технического осмотра транспортных средств.

В обращении говорится:

«Лица, получившие СМС-уведомления об истечении срока прохождения технического осмотра транспортных средств, должны провести технический осмотр своих автомобилей. Для этого жители Баку, Сумгайыта и Абшеронского района должны представить транспортные средства на технический осмотр в Центре технического осмотра Главного управления Государственной дорожной полиции, расположенном в Сабунчинском районе столицы, а также в Центре техосмотра, расположенном на дороге, ведущей от Локбатанского круга в направлении жилого массива Ени Ясамал.

Жители других городов и районов республики могут проводить технический осмотр своих автомобилей в региональных отделах регистрации, экспертизы и технического осмотра Главного управления, к которому относится их территория проживания. Водители автомобилей, которые не прошли техосмотр, будут оштрафованы. Граждане могут обратится на горячую линию 012-511-08-40 по интересующим их вопросам в связи с проведением технического осмотра автомобилей».