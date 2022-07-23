Посмотри, что ты наделал, Джордж Дик! Все читают о Тебризе.
Об этом в своем Twitter-аккаунте написал известный американский аналитик, высокопоставленный чиновник администрации Джорджа Буша Майкл Доран, сопроводив пост фотографиями.
Тем самым Майкл Доран выразил свою поддержку послу Израиля в Азербайджане Джорджу Дику, которому посол Ирана Аббас Мусави угрожал смертью.
Следует отметить, что Майкл Доран является старшим научным сотрудником Гудзоновского института.
Look what you did, @GeorgeDeek! Everyone is reading about Tabriz! pic.twitter.com/VGeg8fsOVX
— Mike (@Doranimated) July 23, 2022
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