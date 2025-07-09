Украина привела свои национальные ограничительные меры в соответствие с 15, 16 и 17 пакетами санкций Европейского Союза против Российской Федерации.

Об этом говорится в указах президента Украины Владимира Зеленского №№471-473/2025 от 8 июля. Глава государства ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 8 июля 2025 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

Как отметил в комментарии для журналистов советник – уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, 15-й пакет санкций охватил лиц из России, Беларуси, Китая и других стран. Среди фигурантов – российский летчик Александр Азаренков, причастный к удару по больнице «Охматдет», и производитель боевых роботов ООО «Гумич».

В то же время 16-й пакет европейских санкций касается фигурантов из России, Китая, Турции и других стран. В перечень вошли Центр «ВОИН», занимающийся военно-патриотическим воспитанием на оккупированных территориях, и ООО «Южный флот», которое перевозит российскую нефть через теневой флот.

17-й пакет санкций ЕС против России затрагивает компании из России, Китая, Турции и других стран. Под санкции попали золотодобывающая компания «Петропавловск» и китайская Skywalker Technology Co. Ltd, причастная к производству дронов для России.

«Украина подчеркивает важность полной синхронизации санкций между всеми партнерами санкционной коалиции», – отметил Власюк.