Президент США Джо Байден боится ответных мер со стороны российского лидера Владимира Путина на санкции Запада, которые тот ввел в отношении Москвы, и в том числе, поэтому не посылает на Украину тяжелое вооружение. Такое мнение 23 июля выразил обозреватель издания The New York Post Дуглас Мюррей.

Американцы всё больше критикуют своего президента за рост инфляции, разгул преступности и действия в отношении Украины

«После решительных действий в Крыму Москва укрепила свои позиции на международной арене и может диктовать Западу условия», — считает журналист.

Он также отметил, что ответ Москвы может быть более разрушительным для США. А санкции Запада против России — провалились.