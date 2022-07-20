Китай готовит обращение к Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет с просьбой не публиковать доклад о нарушениях прав человека в китайском Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Об этом говорится в письме, которое Пекин призывает подписать другие страны, передает Reuters.
Отмечается, что группа экспертов по правам человека готовит доклад о положении уйгурского меньшинства в Китае более трех лет, его публикация намечена на конец августа 2022 года. Rueters пишет, что власти КНР с конца июня готовят обращение в ООН с просьбой не делать этого.
«Анализ ситуации в Синьцзяне, если он будет опубликован, усилит политизацию и блоковую конфронтацию в области прав человека, подорвет доверие к Управлению Верховного комиссара по правам человека и нанесет ущерб сотрудничеству между УВКПЧ и государствами-членами. Мы настоятельно призываем госпожу Верховного комиссара не публиковать такую оценку», — говорится в письме китайцев дипломатам других стран с просьбой подписать его.
По словам источников агентства, ряду стран сложно отказывать КНР в подобных просьбах из-за тесных экономических связей с ним. Количество собранных подписей пока неизвестно.
Остановите китайский фашизм 21-го века, китайский монстр создал концентрационные лагеря и уничтожает там мусульманское население. Наивный, позорный Запад создал китайского-монстра, как и русского, а теперь доклады строчат. За всю историю человечества так и не поняли, что любая зависимость от одной страны, приведет к тому, что вам заткнут рот (если вообще сможете его открыть при такой зависимости, см. путинский шантаж). Китай и Россия очень удачно обвели «европейского лоха в лице Макроши и Меркель», и сейчас потирают руки.