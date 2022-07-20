Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев перечислил 11 «грехов», в которых обвиняют Россию. Список он опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам политика, Россия «виновата» в:

1. В безумном подорожании бензина на всех бензоколонках США и их близких союзников.

2. В росте цен на все продукты питания во всех магазинах на всех континентах.

3. В одуряющей жаре на европейских курортах, от которой мучится всё живое.

4. В провоцировании введения «адских санкций» против России, которые ударили по беззащитным европейским компаниям.

5. В том, что Joseph Robinette Biden, Jr. периодически путает слова, не может найти выход из комнаты и читает технические примечания по тексту суфлёра.

6. В том, что в Америке можно голосовать по почте.

7. В том, что Олафа Шольца обозвали «обиженной ливерной колбасой».

8. В отставках европейских лидеров с момента аррогантного создания Петром I Российской империи всем назло.

9. В манипулировании общественным мнением за счёт произведений российской классической литературы и симфонической музыки, которые некритично потребляют доверчивые европейцы.

10. В злодейском убийстве прогрессивного европейского политика Гая Юлия Цезаря бандой террористов Публия Сервилия Каски, Марка Брута и других российских наймитов с целью внесения раскола в западный мир и продвижения антилиберальных ценностей.

11. В ничем не спровоцированном нанесении упреждающего метеоритного удара по нашей планете и последующем исчезновении динозавров.