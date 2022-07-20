В некоторых приложениях, доступных на платформе Android и загруженных более чем 3 млн пользователей, была обнаружена новая вредоносная программа под названием Autolycos.

Об этом сообщили в Службе электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Эта программа тайно подписывает пользователей на платные услуги и перехватывает их персональные данные.

Приложения, в которых обнаружена вредоносная программа Autolycos:

– “Funny Camera”

– “Razer Keyboard & Theme”

– “Vlog Star Video Editor”

– “Creative 3D Launcher”

– “Wow Beauty Camera”

– “Gif Emoji Keyboard”

– “Freeglow Camera 1.0.0”

– “Coco Camera v1.1”.