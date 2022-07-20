В некоторых приложениях, доступных на платформе Android и загруженных более чем 3 млн пользователей, была обнаружена новая вредоносная программа под названием Autolycos.
Об этом сообщили в Службе электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.
Эта программа тайно подписывает пользователей на платные услуги и перехватывает их персональные данные.
Приложения, в которых обнаружена вредоносная программа Autolycos:
– “Funny Camera”
– “Razer Keyboard & Theme”
– “Vlog Star Video Editor”
– “Creative 3D Launcher”
– “Wow Beauty Camera”
– “Gif Emoji Keyboard”
– “Freeglow Camera 1.0.0”
– “Coco Camera v1.1”.
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