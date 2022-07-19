Работа России, Ирана и Турции по разрешению кризиса в Сирии является в целом результативной. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе трёхстороннего саммита в Тегеране.

«В целом, совместная работа России, Ирана и Турции по содействию комплексному разрешению ситуации в Сирии является весьма результативной», — заявил Путин.

Он отметил, что благодаря помощи и поддержке трёх стран в Сирии заметно снизился уровень насилия, восстанавливается экономика и социальная сфера.