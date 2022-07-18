Украинским военным удалось стабилизировать ситуацию на фронтах борьбы против российского вторжения.

Об этом написал в Facebook главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В частности, он сообщил о том, что провел переговоры с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли и рассказал об оперативной обстановке.

«Нам удалось стабилизировать ситуацию. Она сложная, напряженная, но полностью контролируемая», — отметил Залужный.

По его словам, важным фактором стала поставка ракетных систем HIMARS, которые наносят прицельные удары по российским пунктам управления, складам хранения боеприпасов и топлива.

«Накануне заседания Контактной группы по обороне Украины мы с генералом Милли синхронизировали запросы украинской стороны. Искренне поблагодарил своего коллегу и в его лице Соединенные Штаты и их союзников за помощь в борьбе за свободу», — добавил он.