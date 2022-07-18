Министр энергетики Парвиз Шахбазов провел переговоры с находящимся с визитом в Азербайджане комиссаром ЕС по энергетическим вопросам Кадри Симсон.

Было отмечено, что подписанный президентом Ильхамом Алиевым и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен “Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству между Европейским Союзом, представленным Европейской комиссией, и Азербайджаном в энергетической сфере» открывает большие возможности для дальнейшего расширения сотрудничества по различным направлениям в энергетической сфере.

Также обсуждались вопросы расширения Южного газового коридора, сотрудничества в области декарбонизации, энергетического перехода, возобновляемых источников энергии, энергоэффективности, электроэнергии, технологий “зеленой энергии”.