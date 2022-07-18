Премьер-министр Армении Никол Пашинян в понедельник обсудил с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным ситуацию на Южном Кавказе.

Как сообщает пресс-служба правительства Армении, на встрече в Ереване Пашинян и Нарышкин рассмотрели вопросы региональной и международной безопасности, коснулись процессов, происходящих на Южном Кавказе.

Премьер отметил, что визит Нарышкина – еще одна возможность обсудить вопросы повестки армяно-российских союзнических отношений.

Пашинян заявил, что в этом году Армения и РФ отмечают 30-летие установления дипотношений. Он выразил уверенность, что совместными усилиями удастся повысить эффективность взаимодействия.

В свою очередь глава СВР констатировал высокий уровень политического диалога между Ереваном и Москвой, нацеленного на развитие партнерства в различных сферах.