Военные действия в Украине могут закончиться «замороженным» конфликтом по корейскому сценарию. Такое мнение высказал бывший главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис, которого цитирует Insider:

«Украинцы очень сильно сопротивляются…Военные планы Путина оказались не особенно эффективными. Он получил немного территории по сравнению с тем, с чего начал конфликт».

По мнению Ставридиса, из-за того, что ни одна из сторон не имеет преимущества, горячая фаза войны может прекратиться в течение полугода.