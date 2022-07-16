Иран вводит санкции в отношении 61 американца, в том числе бывшего госсекретаря США Майка Помпео. Об этом сообщает иранский МИД.
Согласно сообщению санкции были введены за «поддержку иранской группы диссидентов и боевиков «Моджахедин-е-Хальк» (МКО, МЕК)».
В санкционный список Тегерана попали:
- бывший посол США в ООН и экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон;
- бывший госсекретарь США Майк Помпео;
- сенатор-республиканец Тед Круз;
- сенатор Джозеф Либерман;
- бывший адвокат экс-президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани и другие.
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