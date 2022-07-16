Иран вводит санкции в отношении 61 американца, в том числе бывшего госсекретаря США Майка Помпео. Об этом сообщает иранский МИД.

Согласно сообщению санкции были введены за «поддержку иранской группы диссидентов и боевиков «Моджахедин-е-Хальк» (МКО, МЕК)».

В санкционный список Тегерана попали: