Украина может использовать системы залпового огня HIMARS против российских объектов в Крыму, заявил представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий во время телемарафона.

По его словам, Крымский полуостров стал хабом перемещения всей техники и вооружения, которое идет из Российской Федерации в южные районы Украины. Это скопление военной техники, боеприпасов и материалов — все это может стать целью РСЗО.

Кроме того, Скибицкий обратил внимание на корабли в акватории Черного моря, с которых ведется обстрел украинской территории. «Это тоже одна из целей, которые необходимо поразить, чтобы обеспечить безопасность граждан, наших объектов и вообще Украины», — сказал он.