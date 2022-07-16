Президент США Джо Байден на встрече в пятницу заявил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду, что считает его ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашукджи.

«Он (принц), по сути, сказал, что он лично не был ответственным за это. Я указал на то, что, по моему мнению, был», — сообщил американский лидер журналистам в Джидде по итогам переговоров с руководством Саудовской Аравии, на которых, в частности, присутствовал Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

При этом Байден отметил, что он не жалеет о своих прежних угрозах превратить Саудовскую Аравию в «страну-изгоя» в связи с убийством Хашукджи.

