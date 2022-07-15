МВД России объявило в розыск журналиста и медиаменеджера Евгения Киселева, внесенного в реестр иноагентов в РФ, сообщает «Интерфакс».
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🤣🤣🤣А в Укратне объявлены в розыск уголовные преступники Путин, Шайгу, Ко Дыров, Рогозин, Слуцкий, и другие преступники из за которых ежедневно погибают граждане Ичкерии, Бурятии, Дагестана, Башкортостана и конечно Украины…