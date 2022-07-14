По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева, служебно-боевая деятельность подразделений, дислоцированных на освобожденных территориях, организуется на высоком уровне.

Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

В то же время планомерно выполняются задачи по всестороннему обеспечению подразделений и дальнейшему улучшению их социально-бытовых условий.

В целях повышения боеспособности личного состава, несущего круглосуточную службу на территориях со сложным рельефом и в суровых климатических условиях, поддержания высокого уровня боеготовности, продолжается строительство объектов военной инфраструктуры современного образца, принимаются и другие надлежащие меры.

Для обеспечения комфортной службы личного состава, несущего боевое дежурство, предусмотрены склады для хранения запасов продовольствия и военного имущества, общежития, медпункты, столовые, полностью оснащенные необходимым кухонным оборудованием, служебные помещения и комнаты отдыха. Военные городки оснащены централизованной системой отопления, освещением, водоснабжением и стабильной связью, а также генераторами для бесперебойного электроснабжения.

Служба материально-технического обеспечения постоянно контролирует процесс бесперебойного обеспечения наших военнослужащих одеждой по сезону, свежим и высококалорийным горячим питанием, а также организацию социально-бытовых условий и службы войск на высоком уровне.

В соответствии с распорядком дня организуется боевое дежурство и служба войск, для поддержания высокого уровня боеготовности с личным составом проводятся ежедневные занятия по боевой подготовке, общественно-политической и правовой подготовке.

Личный состав Азербайджанской Армии всегда готов выполнить любой приказ Верховного Главнокомандующего во имя защиты наших земель.

