Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 14 июля планирует обратиться к участникам форума в Гааге (Нидерланды), посвященному привлечению к ответственности российских военных преступников.

Об этом глава Украинского государства рассказал 13 июля в вечернем видеообращении.

«Мировые демократии готовы сделать все необходимое, чтобы каждый российский террорист отвечал за зло против украинцев. И мы должны скоординировать усилия так, чтобы все виновные получили справедливые приговоры. Трибунал будет», – уверен Зеленский.