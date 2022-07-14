Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) распространило информацию о гази, получившем ожоги.

Согласно информации ведомства, житель Агдашского района, Эльвин Мамедов, являющийся участником Второй Карабахской войны, обратился в больницу 10.07.2022 с диагнозом «ожоги груди, живота и левой руки». Отмечается, что инцидент произошел по неосторожности в бытовых условиях.

«Пациенту была оказана неотложная медицинская помощь в Агдашской центральной больнице, затем он был переведен в Наримановский медицинский центр. Состояние оценивается как стабильное, в ближайшее время его планируется выписать домой на амбулаторное лечение», — добавили в TƏBİB.