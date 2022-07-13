Мэр Тбилиси Каха Каладзе на днях заявил, что если Грузия начнет войну с Россией, то страны вовсе не останется.

«Но война не начнется. В Грузии будет мир и спокойствие», — сказал Каладзе.

По словам Каладзе, власти Грузии сделают​​​​​​​ все, чтобы интересы народа — безопасность страны, были выдвинуты на первый план.

«Если страна начнет войну, то не то что статус кандидата в члены ЕС, у нас и страны не останется. Мы увидели это на примере Украины, хотя, если оставить в покое этот пример, то всем надо хорошо вспомнить, что происходило в Грузии в 2008 году — потерянные территории, потерянные села, потерянные жизни многих людей, сбежавшие члены правительства, разрушенные города и так далее. Война – это очень тяжело. Соответственно, мы должны делать все, чтобы в стране был мир», — сказал Каладзе.

Самое удивительное тут, что и Каладзе, и другие представители грузинской власти так упорно твердят про то, что стране нельзя начинать войну против России, как будто кто-то очень просит Грузию начать такую войну. Но нет же такого. Никто не ждет от Грузии объявления войны России. Так почему же власти снова и снова повторяют эту мантру – мол, нам нельзя, иначе уничтожат нашу страну? Какую цель они преследуют этим?

Отвечая на этот вопрос, конфликтолог, доктор наук по международным отношениям, профессор Грузинского технического университета Амиран Хевцуриани заявил, что совершенно верно, никто на Земле еще официально не призывал Грузию вступить в войну против России.

«Впрочем, некоторые представители власти упорно повторяют, что будто бы этого от них требуют какие-то «злые дяди» с Запада, но никогда не уточняют, кто именно они такие. Конечно, это целенаправленная пропаганда, которая служит для того, чтобы внушить страх населению и тем самым удержать власть. Все должны понимать, что народ Грузии действительно не хочет никакой войны, однако никогда не откажется поддержать украинский народ и всегда будет на его стороне», — сказал .

Эксперт-международник, доктор военных и политических наук Вахтанг Маисая, комментируя высказывания мэра Каладзе, отметил, что война между Грузией и Россией фактически идет и сейчас, потому что в августе 2008-го между воюющими сторонами был подписан не мирный договор, а только перемирие. И мониторинг за его соблюдением осуществляется по линии Евросоюза. Тем более, сейчас уже ЕС стал как бы стороной противостояния, Москва рассматривает его как сторону в противостоянии с Украиной. И есть риск, что Россия может возобновить в любое время боевые действия против Грузии.

«Я должен сказать также, что у России есть свои специфические стратегические интересы на Кавказе, даже большие, чем в Восточной Европе. То есть, в Украине ВС РФ пытаются лимитированным количеством проводить боевые действия. Это группировка в 250-300 тысяч человек, в то время как только под одним оперативно-тактическим командованием группировки «Юг» сосредоточено примерно 150 тысяч человек. То есть, нацеленных именно на кавказское направление. При этом на самом Южном Кавказе у России уже дислоцированы две оперативные группировки. В оккупированной Абхазии расположена российско-абхазская военная группировка, состоящая примерно из 10 тысяч человек. И в Гюмри стоит российско-армянская коалиционная группировка примерно той же численности. Кроме того, у России есть военная база в оккупированном Цхинвальском регионе (т.н. Южная Осетия), и в Нагорном Карабахе», — отметил Маисая.

По его словам, Москва ждет одного только неверного шага со стороны Грузии, чтобы вторгнуться на Южный Кавказ и установить полную гегемонию над ним. Потому что через Южный Кавказ Россия сможет выйти к Турции, чтобы как-то контролировать ее, а также приблизиться к Ближнему Востоку, где она ведет фактически свою военную кампанию – в Сирии и отчасти в Ираке.

«Через Кавказ Россия сможет доминировать в Черноморском бассейне и регионе в целом. К сожалению, это военный гегемон на данном направлении, и у него есть верные союзники. Это самопровозглашенные «республики» Абхазия и Южная Осетия, и Республика Армения. Так что я думаю, все эти моменты учитываются правящей партией Грузии, ее властной командой, и они пытаются как-то манипулировать этими реалиями. Не исключаю, что в антивоенной риторике властей Грузии на этот счет проявляются и личные бизнес-интересы представителей их верхушки», -сказал эксперт-международник.

Но в целом Каха Каладзе более-менее верно оценивает ту геостратегическую ситуацию, которая уже складывается вокруг Грузии и Южного Кавказа в целом.

Самир Ибрагимов