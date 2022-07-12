Космический телескоп James Webb получил самое глубокое, четкое и детальное изображение отдаленной Вселенной, сообщается на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA). Это также одно из первых полноцветных фото, сделанных телескопом.

Изображение было получено с помощью NIRCam, ближней инфракрасной камеры телескопа. На снимке запечатлено скопление галактик SMACS 0723: по описанию NASA, оно «покрывает участок неба размером примерно с песчинку, которую кто-то на Земле держит на расстоянии вытянутой руки». Создание фотографии заняло недели.

В NASA уточнили, что SMACS 0723 представляет собой гравитационную линзу для телескопа и увеличивает находящиеся за ней более далекие галактики. NIRCam смогла зафиксировать «крошечные структуры» и этих галактик, ранее они не были замечены.