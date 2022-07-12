Нидерланды выделили €200 млн финансовой помощи Украине, средства будут направлены на выплаты зарплат работникам бюджетной сферы.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал 11 июля в Киеве на совместном брифинге с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

«Я хочу отметить решение правительства Нидерландов о предоставлении нашему государству дополнительного тяжелого вооружения, мы за это очень благодарны. Также могу сообщить о выделении €200 млн недавно дополнительной финансовой поддержки для Украины. Это решение правительства Нидерландов поможет обеспечить финансированием выплат для украинских учителей, медиков, пенсионеров», – сказал Зеленский.