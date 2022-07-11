Президентские, а также парламентские выборы на Шри-Ланке после отставки действующего президента Готабаи Раджапаксы пройдут до марта следующего года. Об этом сообщила в понедельник, 11 июля, ланкийская газета Daily Mirror.

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«Было принято решение провести президентские и парламентские выборы до марта следующего года», — пишет издание со ссылкой на высокопоставленных источников в правительстве.

Отмечается, что Раджапакса завершит свое президентство в среду, 13 июля, после подачи заявления об отставке спикеру парламента Махинде Япе Абеивардене.

В субботу, 9 июля, в Шри-Ланке прошли массовые антиправительственные акции. Тысячи человек вышли на улицы столицы страны Коломбо, требуя отставки действующего президента. Затем участники акций протеста проникли на территорию резиденции премьер-министра Ранила Викрамасингхе и подожгли ее.

После этого премьер-министр Шри-Ланки созвал экстренное совещание партийных руководителей, в ходе которого лидеры партий призвали президента и премьера подать в отставку.

Оба политика дали свое согласие покинуть посты в ближайшее время.