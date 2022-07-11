Украина просит граждан покинуть подконтрольные России территории юга страны из-за планов начать контрнаступление.

Об этом заявила вице-премьер по реинтеграции Украины Ирина Верещук.

«Наша армия начинает контрнаступление. Я не знаю, в каких это будет временных рамках, но точно знаю, что там (в городах предполагаемого театра военных действий) точно не должно быть женщин и детей.

Они не должны ставать «живым щитом» между ВСУ и врагом. Очевидно, что враг должен быть уничтожен.

Понятно, что будут бои, будут артиллерийские обстрелы, поэтому мы призываем срочно эвакуироваться», — заявила Верещук.