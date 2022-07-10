В видах войск Азербайджанской Армии, Отдельной общевойсковой армии и в учебных заведениях специального назначения состоялись мероприятия по случаю Гурбан байрамы. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

На мероприятиях сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Личному составу были переданы праздничные поздравления президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами господина Ильхама Алиева и министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова.

С участием военнослужащих состоялись церемонии заклания жертвенных животных, были накрыты праздничные столы.

В соответствии с поручением министра обороны военнослужащие посетили семьи шехидов и бойцов, утративших здоровье, им были переданы поздравления руководства Министерства обороны и вручены праздничные гостинцы.