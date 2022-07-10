«Сабах» осуществил новый трансфер. Согласно информации сайта клуба, в ряды команды вошел 25-летний испанский защитник Йон Ирасабал.
С 26-летним игроком подписано соглашение по формуле 1+2 года.
«Сабах» осуществил новый трансфер. Согласно информации сайта клуба, в ряды команды вошел 25-летний испанский защитник Йон Ирасабал.
С 26-летним игроком подписано соглашение по формуле 1+2 года.
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