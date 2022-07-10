В воскресенье в Японии стартовали парламентские выборы, омраченные убийством бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ, застреленного во время произнесения предвыборной речи для правящей партии, которая, скорее всего, одержит крупную победу, сообщает AP.

В стране, все еще оправляющейся от шока, печали и страха, вызванных убийством Абэ, начались выборы в половину верхней палаты, менее влиятельного из двухпалатных парламентов Японии.

Хотя опросы СМИ предсказывали крупную победу правящей Либерально-демократической партии на фоне раздробленной и слабой оппозиции, волна сочувствующих голосов после убийства Абэ может принести большую победу, чем скромная цель премьер-министра Фумио Кисиды — завоевать большинство в палате представителей.

Даже после ухода с поста премьер-министра в 2020 году Абэ пользовался большим влиянием в ЛДП и возглавлял ее крупнейшую фракцию. Его отсутствие может изменить баланс сил в правящей партии, которая почти непрерывно управляла послевоенной Японией с момента ее основания в 1955 году, говорят эксперты.