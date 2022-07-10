По состоянию на 13:00 во время проведения аварийно-спасательных работ на месте происшествия в городе Часов Яр обнаружены тела 15 погибших, спасены из-под завалов пятеро.

Сообщается также, что установлен и поддерживается звуковой контакт с тремя лицами под завалами, осуществляются мероприятия по их спасению, работы продолжаются.

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По состоянию на полдень, 10 июля, число погибших в результате попадания российскими войсками 9 июля по жилому дому в Часовом Яру Донецкой области достигло 10 человек.

Об этом в Fаcebook проинформировало региональное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«В 11.26, во время проведения аварийно-спасательных работ, обнаружено тело еще одного погибшего (анкетные данные уточняются). Всего с начала работ на месте происшествия обнаружены тела 10 погибших, спасены из-под завалов пять человек», – рассказали спасатели.

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«РФ ударила по Донетчине. Враг атаковал Часов Яр ракетами из «Ураганов», под завалами многоквартирного дома оказались минимум 30 человек, среди них есть 9-летний ребенок. Уже известно о погибших», написал на своей странице в Telegram председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

По его словам, по меньшей мере три десятка человек находятся под завалами 5-этажки в Часовом Яре, которую вчера вечером россияне атаковали ракетами из РСЗО «Ураган». В доме полностью уничтожены два подъезда. На месте работают спасатели — они пытаются спасти тех, кто оказался под завалами. По словам местных жителей, там, по меньшей мере 34 человека, в том числе 9-летний ребенок