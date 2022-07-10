Экс-президент США Дональд Трамп спрогнозировал собственный политический курс по Украине в случае победы на выборах президента в 2020 году. Своим мнением он поделился, выступая в субботу перед своими сторонниками в Анкоридже, передает ТАСС.

По словам, Трампа, в случае своего переизбрания он не допустил бы конфликта на территории республики. Он также предположил, что в дальнейшем ситуация на Украине лишь ухудшится, «хотя этого могло бы не произойти, если бы выборы прошли иначе».

«Мы могли бы достичь договоренности, но нам бы даже не пришлось этого делать. Ничего бы попросту не произошло», — заверил Трамп.