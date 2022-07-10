Страны-участницы Евросоюза (ЕС) намерены усилить контроль за соблюдением санкционной политики в отношении РФ, пишет The Wall Street Journal.

Цель блока состоит в том, чтобы ощутимо воздействовать на экономическую систему России в связи с проводимой спецоперацией по защите Донбасса. В настоящий момент европейские государства сосредоточились на поиске возможных лазеек в утвержденном пакете рестрикций. Кроме того, планируется ускорить обмен данными внутри ЕС для оптимизации сотрудничества.

Подчеркивается, что из-за отсутствия единого подразделения контроля не позволяет эффективно следить за применением санкций и пресекать возможные отступления. В настоящий момент новые меры устанавливает Брюссель, после чего национальные министерства и надзорные органы самостоятельно интерпретируют и реализуют постановления. Кроме того, руководство стран не располагает достаточными полномочиями для расследования нарушений в данной сфере.

Организационные просчеты стали особенно очевидны при попытке заморозить активы, принадлежащие связанным с правительством РФ лицам. Несмотря на то. что уже были арестованы более $14 млрд, главы ЕС полагают, что многое могло быть упущено.

ЕС принял уже шесть пакетов санкций против РФ. Последний из них включил в себя отключение от SWIFT трех российских и одного белорусского банков, а также частичное эмбарго на нефть, распространяющееся на импорт российской нефти по морю. ЕС также усилил ограничения на экспорт химикатов и высоких технологий в Россию и расширил перечень граждан РФ, подпадающих под санкции.

В настоящее время ведется работа над седьмым пакетом санкций ЕС. 5 июня замглавы МИД Польши Павео Яблоньский отметил, что в нем пойдет речь о газовом эмбарго. Также он высказался о необходимости ограничивать допуск России к промышленным технологиям.