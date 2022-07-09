Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе сообщил, что готов оставить занимаемый пост по требованию партийных лидеров. Сегодня, 9 июля, он собрал экстренное совещание лидеров партий на фоне протестов, возникших в стране из-за экономического кризиса. Временным президентом страны станет спикер парламента, заявил член парламента островного государства Харша де Сильва, сообщает Коммерсант.

Местные СМИ сообщали, что президент Готабая Раджапакса пытался вылететь из Коломбо после того, как протестующие взяли его резиденцию штурмом.

«Лидеры большинства партий согласны с нижеследующим: президент Готабая Раджапакса и премьер Ранил Викрамасингхе должны уйти в отставку. 2. Спикер парламента исполняет обязанности президента не более 30 дней. 3. Парламент Шри-Ланки изберет президента на оставшийся срок. 4. Назначить временное общепартийное правительство и провести выборы в ближайшее время»,— написал господин де Сильва в своем Twitter.

Местный телеканал NewsFirst сообщает, что премьер-министр уйдет в отставку после того, как будет сформировано правительство, состоящее из всех партий, что позволит обеспечить большинство в парламенте.

На Шри-Ланке с апреля продолжаются протесты на фоне тяжелого экономического кризиса, вызванного сокращением иностранного туризма из-за пандемии, что привело к нехватке валютных резервов. В стране наблюдается нехватка топлива, продовольствия и товаров первой необходимости. Сегодня демонстранты ворвались в здание резиденции президента Шри-Ланки. Полиция применила против протестующих слезоточивый газ. Пострадали более 30 человек.